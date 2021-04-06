Vatani görevini yeni tamamlayan genç kazada öldü - Son Dakika

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Vatani görevini yeni tamamlayan genç kazada öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Karacan (22), hayatını kaybetti. Karacan'ın vatani görevini yeni tamamladığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep yolu Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. Salim Şahin yönetimindeki 60 BD 901 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Karacan'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir bariyerlerin arasında sıkışan Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerdi. Vatani görevini yeni tamamladığı öğrenilen Mehmet Karacan'ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğularak, sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.