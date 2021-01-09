Son dakika haber: VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret

09.01.2021 09:45
Son dakika haber: VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü " münasebetiyle İHA Temsilcisi Gazeteci Feyzullah Taş'ı ofisinde ziyaret etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü " münasebetiyle İHA Temsilcisi Gazeteci Feyzullah Taş'ı ofisinde ziyaret etti.

VEDAŞ Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, Kurumsal iletişim personeli Aygül Faruk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Feyzullah Taş'ı ziyaret ettiler. Müdür Eroğuz, "Gazetecilik, zor şartlar altında yapılan, büyük fedakarlık, emek ve sabır isteyen bir meslektir. İletişim, haber alma ve öğrenme; insanlığın en önemli gereksinimleri arasındadır. Bu nedenle de vatandaşların tarafsız, eksiksiz ve doğru haber anlayışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından olan gazetecilik mesleği, zor şartlar altında yapılan, büyük fedakarlık, emek ve sabır isteyen bir meslektir"dedi.

Gazeteci Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Son dakika haber: VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı, Gazeteciler Günü, Hakkari, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret - Son Dakika


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