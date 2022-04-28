Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)

28.04.2022 17:11
Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)

Son dakika haberleri... ADLİYEYE SEVK EDİLDİTekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, velayet tartışmasında eski eşi Ülkü Durmaz'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldüren Erdinç Ospar, bıçakla yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, velayet tartışmasında eski eşi Ülkü Durmaz'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldüren Erdinç Ospar, bıçakla yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Ospar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Ospar'ın, ifadesinde; çocuklarının velayeti nedeniyle eski eşi ile tartışma yaşadığını, bıçaklanmasının ardından kendinden geçerek, silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.


Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)
Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)
Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)
Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)
Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)
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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2) - Son Dakika
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