ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, velayet tartışmasında eski eşi Ülkü Durmaz'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldüren Erdinç Ospar, bıçakla yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Ospar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Ospar'ın, ifadesinde; çocuklarının velayeti nedeniyle eski eşi ile tartışma yaşadığını, bıçaklanmasının ardından kendinden geçerek, silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... 'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2) - Son Dakika