Son dakika haber | VELİ İLE ÖĞRETMENİN OKULDAKİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | VELİ İLE ÖĞRETMENİN OKULDAKİ KAVGASI KAMERADA

22.03.2022 11:29

Diyarbakır'da çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga kameraya yansıdı. İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı.

Dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda iddiaya göre çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuştu.

ÖĞRETMENE YUMRUK ATTI

A.K. çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı. H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi. Koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

Son dakika haber | VELİ İLE ÖĞRETMENİN OKULDAKİ KAVGASI KAMERADA

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbarla adrese gelen polis ekipleri, A.K. ile H.Ş.'yi emniyete götürdü. İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı. Okul koridorundaki kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Öğretmen, Çelebi, Bağlar, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | VELİ İLE ÖĞRETMENİN OKULDAKİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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