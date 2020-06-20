Son dakika haber... Velilere sosyal mesafeli bekleme numarası - Son Dakika

Son dakika haber... Velilere sosyal mesafeli bekleme numarası

Son dakika haberine göre MİLYONLARCA öğrenci bugün koronavirüs salgını gölgesinde, yoğun önlemler ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

Son dakika haber... Velilere sosyal mesafeli bekleme numarası, System.String[]
MİLYONLARCA öğrenci bugün koronavirüs salgını gölgesinde, yoğun önlemler ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. Kimi öğrenciler sınavı çok kolay bulurken, çoğunluğu matematik sorularında zorlandığını ifade etti.

İstanbul'da bulunan Kültür Koleji de virüs önlemleri kapsamında velilere sıra numarası vererek okul önlerinde kalabalık oluşmasını önlemeye çalıştı.

LGS 2020'nin pandemi gölgesinde yapılan bir sınav olarak tarihe geçtiğini söyleyen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS öncesinde çok hassas davrandığını belirterek okulları çok detaylı bir şekilde yönlendirdiğini söyledi. Kutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi aslında pek çok yaratıcı fikri de ortaya çıkardı. Örneğin biz okullarımızda her öğrencimizin masasına, maskelerin onları rahatsız etmemesi adına şeffaf siperlikler yaptırdık. Velilerin kapıların önünde heyecanla, kaygıyla, sosyal mesafelerini kaybeden çocuklarını beklemeleri adına numaralı bir sistem geliştirdik. Her bir velimize okul bahçesinin önünde bir numara verdik. Öğrencilerimiz de velisinin hangi numarada beklediğini biliyordu. Gayet sakin bir şekilde sosyal mesafe kuralına uyarak ailesinin yanına geldi."

"SINAVIN AMACI BİLENLER İLE BİLMEYENLERİ AYIRMASI"

Sınavı değerlendiren Kutoğlu, "Her sınavda olduğu gibi ayırt edici sorular vardı. Zaten sınavın amacı kritik kazanımların, üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi. Fakat sınav sorularına bakıldığında yayınlanmış örnek sorularla benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Bu noktada bilenler ile bilmeyenleri ayıracak bir erişi sınavı" dedi.

Mart ayından itibaren zorlu bir eğitim öğretim süreci yaşadıklarını belirten Kutoğlu, "Uzaktan eğitimin yapıldığı 3 ayı geride bıraktık. Burada öğrencilerin yüz yüze eğitim kadar konsantre olamadığı dönemler olsa da Milli Eğitim Bakanlığı burada da olumlu bir uygulama yaptı. Sınavın kapsamı birinci dönem müfredatından oluştu. Yani çocukların yüz yüze eğitim aldığı müfredattan bir kapsam oluşturuldu. Bu şartlarda olabilecek en adil sınavdı diyebilirim" dedi.

Sınavda ter döken çocukların aileleri de kapıda endişeli bekleyiş içerisindeydi. Sınava giren öğrencilerden Ceren Aktaş'ın annesi Funda Aktaş, "İlk dönem çok iyi hazırlanırken ikinci dönem biraz moral düşüklükleri oldu. Bazı günler iyi bazı günler kötü oldu. Öğretmenlerimizin de desteği iyi oldu ama çok zor bir süreçti" dedi.

"3,5 AYDIR OĞLUM ANNEANNESİNDE"

Sarp Erdoğan Polat'ın annesi olan moda tasarımcısı Şule Turhan Polat ise virüs için aldıkları önlemleri anlatarak şunları söyledi: "Arkadaşlarını 3,5 aydır görmüyor ve çok özledi ama uzaktan selam ver dedim. Oğlum hep anneannesinde kaldı bu süreçte ben de 3,5 ay hiç içeri girmedim ve kapıdan görüştük"

"ETKİLENMEDEN GEÇİRMEYE ÇALIŞTIK"

Sınava giren öğrencilerden Defne Yıldırım'ın babası olan Özgür Yıldırım ise "Bu yıl sınav stresi ve pandemi süreci zorlukları getirse de bizim artı motivasyonumuz sayesinde mümkün olduğunca zarar görmeden, etkilenmeden geçirmeye çalıştık" dedi.

Sınava giren bir diğer öğrenci Yasemin Özyiğit'in annesi Funda Özyiğit ise "Okuldaki çalışma süreci iyiydi ama evdeki zordu. Hatta bir anne dedi ki 'Ergen başarı belgesi istiyoruz anneler olarak.' Eğer böyle bir belge veriyorlarsa ben de istiyorum. Hem öğretmen hem anne olduk. Ayrıca destek olmaya da çalıştık. Ama inşallah emeklerinin karşılığını alır çocuklarımız" diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 03:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Velilere sosyal mesafeli bekleme numarası - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var         
22:16
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz         
22:06
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi         
21:47
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi         
21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü         
21:22
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi         
21:15
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti         
21:13
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti         
21:13
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
Beşiktaş gol oldu yağıyor! Denizli'de 6. gol Beşiktaş gol oldu yağıyor! Denizli'de 6. gol         
19:55
Emniyetten Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama         
19:54
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı         
18:24
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu         
17:22
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 22:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Velilere sosyal mesafeli bekleme numarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei