Son dakika haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım" - Son Dakika

Son dakika haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım"

03.12.2020 04:49
Son dakika haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro,

Gelen son dakika haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin 6 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerini kazanması haline devlet başkanlığı görevini bırakacağını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin 6 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerini kazanması haline devlet başkanlığı görevini bırakacağını söyledi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Maduro, en son 12 Aralık 2015'te yapılan parlemonto seçimlerini kazanan muhalefetin bir kez daha seçimi kazanması halinde görevden ayrılacağını belirterek, "Venezuelalılara diyorum, kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum. Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım ve burada daha fazla kalmayacağım" ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerini pazar günü düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmaya davet eden Maduro, mevcut Meclisle 5 yıl daha devam etmek istemediklerini kaydetti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve temmuz başında da 2021-2026 döneminde Ulusal Mecliste yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

Muhalif lider Juan Guaido liderliğindeki muhalefet Ulusal Seçim Konseyini tanımamıştı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.

TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.

Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.

Parlamento, Muhalefet, Venezuela, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 'Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan 3 gol atan İrfan Can'a: Maşallah sana Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 04:53:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei