Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Venezuelalı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
14.12.2020 19:50
Son dakika haberine göre -Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron'un fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması -Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in oylamaya katılması ANKARA - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron ve Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho...
- Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron'un fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması
-Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in oylamaya katılması ANKARA - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron ve Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
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