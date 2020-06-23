Son dakika haber! Vestel, TSE'den kovid-19 'Güvenli Üretim Belgesi' aldı - Son Dakika

Son dakika haber! Vestel, TSE'den kovid-19 'Güvenli Üretim Belgesi' aldı

Son dakika ekonomi haberi: Vestel Beyaz Eşya, ocak ayından bu yana aldığı kovid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle TSE'den 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

Vestel Beyaz Eşya, ocak ayından bu yana aldığı kovid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle TSE'den 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

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Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikasıyla 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazandı. Ocak ayından bu yana kovid-19 kapsamında gerçekleştirdiği personel bilgilendirmeleri ve eğitimleri, üst düzey hijyen tedbirleri, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, atık yönetimi, kreş ve servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını gözeten uygulamalarıyla Vestel beyaz eşya, Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı 'Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda belirtilen tüm şartları sağladı.


Vestel olarak kovid-19'un Çin'de salgın haline gelmeye başladığı ocak 2020 itibariyle tüm eylem planlarını hazırladıklarını ve eş zamanlı olarak çalışanlarını bilgilendirdiklerini belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgın sürecini en başından itibaren hassasiyetle takip ettik. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak için en üst düzey önemleri sürecin en başında uygulamaya aldık. İlk iç duyurumuzu 14 ocak günü yaparak çalışanlarımızı bilgilendirdik ve ocak ayı sonunda personel eğitimlerine başladık. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerini takip ederek, üretim hatlarımızdan ofislerimize, mağazalarımızdan müşteri hizmetleri uygulamalarımıza kadar titizlik içerisinde ek önlemler aldık. Bu süreci çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını her şeyin önünde tutarak yürüttük ve bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Attığımız bu adımlar neticesinde de TSE tarafından kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldık. Bundan sonraki süreçte de hem çalışan hem toplum sağlığını gözeten uygulamalarımızla Vestel teknolojisini üretmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Vestel, TSE'den kovid-19 'Güvenli Üretim Belgesi' aldı - Son Dakika Ekonomi

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