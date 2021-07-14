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Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ - Son Dakika

Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:42

Bir son dakika haberine göre TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Burdur Gölü Türkiye'nin en güzel göllerinden birisi. Burdur'u seviyoruz.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Burdur Gölü Türkiye'nin en güzel göllerinden birisi. Burdur'u seviyoruz. Komisyonla birlikte raporları alacağız ve Burdur Gölü'ne de çok büyük önem vereceğiz ve Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli bütün tedbirleri alacağız" dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri Burdur Gölü'ndeki çekilme ve kuruma tehlikesiyle ilgili incelemede bulunmak üzere Burdur'a geldi. İl Genel Meclisi Salonu'nda yapılan sunumun ardından Veysel Eroğlu ve heyette bulunanlar Burdur Gölü'ne hakim Serenler Tepe'den gölün çekilen alanlarını gözlemledi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Veysel Eroğlu, komisyon olarak Burdur'a geldiklerini söyledi. Veysel Eroğlu, "Özellikle şunu vurgulamak istiyoruz; küresel iklimin bir etkisi var biliyorsunuz. Kuraklık var. Biz bunlara karşı gerekli tedbirleri almazsak gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakamayız. Gelecek nesillere sulak alanlarıyla, ormanlarıyla, çevresiyle güzel bir Türkiye bırakmak için bu çalışmaların yapılması lazım" dedi.

'MUTLAKA BUHARLAŞMAYI AZALTMAMIZ LAZIM'

Burdur Gölü ile ilgili çalışmaların yeni olmadığını vurgulayan Veysel Eroğlu, "Ben Çevre ve Orman Bakanı olduğum zaman daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanı olduğum zaman burada bir eylem planı hazırladık. Bu planda 7 paket söz konusu idi. Bu paketlerden birisi burada sulama sistemlerinin kapalı sistem yani yağmurlama, damlama sisteme dönüşmesiydi. Burada büyük bir seferberlik yaptık. Buradaki ovada, Karamanlı, Tefenni'deki gölet sulamalarının tamamını kapalı sisteme çevirdik. Böylece önemli miktarda su tasarrufu sağladığımızı ifade etmek istiyoruz. Tabii bu sene çok kurak geçti. Pek çok yerde dereler kurudu. Bunun da etkisi var. Ama burada en önemli husus, 'acaba, başka yerden kaynak suyu getirebilir miyiz burayı beslemek için' dedik. O konunun araştırması yapılıyor. Bir de 'acaba buharlaşmayı azaltmak için çeşitli tedbirler yapabilir miyiz' diye ben arkadaşlara, DSİ'ye talimat vermiştim. Burdur Gölü kenarında 4 havuz yapıldı ve burada çeşitli uygulamalar yapıldı. Neticede güneş panelleriyle buharlaşmanın yüzde 67 oranında azaldığını gördük. Ama burada şöyle ifade edeyim bizim burada mutlaka buharlaşmayı azaltmamız lazım. Bilhassa yaz aylarında en büyük kayıp buharlaşmadan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Burdur Gölü'nün Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olduğuna işaret eden TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Burdur'u seviyoruz. Komisyonla birlikte raporları alacağız ve Burdur Gölü'ne de çok büyük önem vereceğiz ve Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli bütün tedbirleri alacağız. Buharlaşmadan 17 milyon metreküp gibi bir açık var. Bunu kapatmak mümkün. Bunu kapatacağız inşallah. Bunun sözünü veriyoruz. Burdur'umuzun Atık Su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de inşa edilince buradan arıtılan suları da bir kademe daha arıtarak göle vereceğiz. Kirliliğin giderilmesiyle ilgili de çok büyük çalışmalar yapıldı" dedi.

Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ
Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ
Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ
Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Veysel Eroğlu, Burdur Gölü, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... VEYSEL EROĞLU: BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIZ - Son Dakika


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