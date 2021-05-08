Son dakika haber: Vezirköprü'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika

Vezirköprü'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Güder Mahallesi'nde Sebahattin Torun'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi mahallede bulunan bir iş makinesi ve komşuların yaptığı yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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