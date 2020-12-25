Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü, cuma namazında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkatu çekti.

Köprülü Mehmet Paşa Camis'inde İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında vaazın sonrasında kürsüye çıkan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tıbbi sekreter Hilmi Atıcı, maske, mesafe ve temizlik konularına değindi.

Kovid-19 salgınının ölümcül bir virüs olduğunu anlatan Atıcı, "Tüm ülkeler gibi ülkemiz de bu salgını kontrol altına alabilmek için gayret göstermektedir. Koronavirüs salgını solunum yoluyla da bulaşan bir hastalıktır. Bulaşmayı önlemenin tek yolu sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske takma kurallarına dikkat etmektir." dedi.

Atıcı, koronavirüse yakalanan kişilerin karantina kurallarına uyması konusunda da uyarıda bulundu.