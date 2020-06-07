Son dakika haber! Vezneciler şehitleri anılıyor - Son Dakika

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'nde gerçekleşen anma programına ailelerin yanı sıra Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in ardından ilahi okunan törende şehitler için dua edildi.

Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, burada yaptığı konuşmada mahkemenin bir an önce karara bağlanmasını beklediklerini söyledi.

Karagözlü, şunları ifade etti:

"7 Haziran 2016'da kardeşimi kaybettim. Üzerinden 4 sene geçti. İşte bugün aynı gün, akrabalarımızla, eşimizle, sevenlerimizle anma programı düzenledik. Üzgünüz, mahkeme devam ediyor, takip ediyoruz. Mahkeme her seferinde ileri bir tarihe erteleniyor. Bu sefer de koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. O da bizim canımızı sıktı. Buradan devlet büyüklerimize de seslenmiş olalım, mahkemenin karara bağlanmış olmasını istiyoruz. Suçluların cezasını en fazla şekilde çekmesini talep ediyoruz. Kırgınlığımız, kızgınlığımız var ama inancımızı kaybetmiş değiliz. İnancımız bizi ayakta tutuyor." dedi.

Şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.