Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri 'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü. Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı. Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN KADINI POLİS KURTARDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.