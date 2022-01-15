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Son dakika haber: Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

Son dakika haber: Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

15.01.2022 22:36

Son dakika 3. sayfa haberine göre Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı Yangın yoldan şans eseri geçen vatandaşın ihbarı sonrasında büyümeden söndürüldü İhbarı yapan vatandaş Sercan Sarı: "Tesadüfen buradan geçiyordum, dumanları görünce 112'yi aradım ve eve girdim" "Adamı...

Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

Yangın yoldan şans eseri geçen vatandaşın ihbarı sonrasında büyümeden söndürüldü

İhbarı yapan vatandaş Sercan Sarı:

"Tesadüfen buradan geçiyordum, dumanları görünce 112'yi aradım ve eve girdim"

"Adamı zorla evden çıkardım"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bitişik nizam villanın çatısında çıkan yangın yoldan şans eseri geçen bir vatandaşın durumu fark ederek ihbar etmesi sonrasında büyümeden söndürüldü. Dumanları fark ederek itfaiyeye haber veren Sercan Sarı, "İtfaiye ben haber verdim ve onlarda çok kısa bir sürede geldiler. Yeri gösterdim iki üç kişi yukarı çıkıp müdahalede bulundular ama çatı lambri olduğu için alevler çok hızlı yayıldı" dedi.

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 399. Sokak'ta bulunan Kültür Sitesi içerisindeki bitişik nizam villanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.'ye ait olduğu öğrenilen villanın çatısında şömineden çıkan kıvılcımların sebep olduğu değerlendirilen yangın meydana geldi. Villanın çatısından yükselen dumanları yoldan geçen bir vatandaş fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken tedbir amaçlıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Öte yandan, çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ederken villanın bitişiğinde bulunan evde panik olan bir kadın ve 3 çocuğu dolu yağışının da başlaması sebebiyle üşümemesi için ambulansa alındı. Dumanları fark ederek ev sahibini uyardığını söyleyen Sercan Sarı ise itfaiyeye haber verdikten sonra evlerdeki kişileri uyardığını aktardı.

"Adamı evden zorla çıkardım"

Dumanları fark ederek itfaiyeyi aradığını dile getiren Sercan Sarı, "Tesadüfen buradan geçiyordum ben dumanları görünce 112'yi aradım ve eve girdim. Evin içerisinde biri vardı çatısından duman geldiğini söylediğimde, "Barbeküyü yaktım onun dumanıdır" dedi. Aşırı bir duman olduğunu söyledim hatta adamı evden zorla çıkardım. Sonrasında birden alevlendi ve daha sonrasında itfaiye geldi. Yan tarafından bulunan evde de sağlık çalışanın eviymiş onlara da söyledim dışarı çıkardım. İtfaiye ben haber verdim ve onlarda çok kısa bir sürede geldiler. Yeri gösterdim iki üç kişi yukarı çıkıp müdahalede bulundular ama çatı lambri olduğu için alevler çok hızlı yayıldı. Yangından etkilenen yok sadece evin içerisinde o adam vardı şuanda o da yok nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Son dakika haber: Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı
Son dakika haber: Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı
Son dakika haber: Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

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Serdivan, İtfaiye, Yangın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Villa çatısında çıkan yangın çevresindeki villalara sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika


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