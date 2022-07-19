Belek Mahallesi Acısu Irmağı kenarında bulunan sazlık alanda dün saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangın bölgede park halinde duran Veli Çavlı'ya ait vinç ve tarım aletlerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: VİNÇ VE TARIM ALETLERİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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