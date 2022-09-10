Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

10.09.2022 17:46
Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, işçilerin üzerinde düştü.

MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, işçilerin üzerinde düştü. Yaralanan 4 işçiden 2'si, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışma yapan kulu vincin bomunun bir kısmı kırılıp, işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Gündoğan ile Fatih Kızılkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin de sağlık durumlarının da ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi
Kaynak: DHA

Yakınca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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