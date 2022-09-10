Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, işçilerin üzerinde düştü. Yaralanan 4 işçiden 2'si, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışma yapan kulu vincin bomunun bir kısmı kırılıp, işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Gündoğan ile Fatih Kızılkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin de sağlık durumlarının da ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.