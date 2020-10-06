Son dakika haber! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.307,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.309,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.307,00 puandan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 artışla 1.304,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürdü.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün taburcu olması ve ABD'de görüşülmeye devam eden teşvik paketine ilişkin beklentilere paralel küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gidişatın da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayılarının risk iştahını törpülediğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.315 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.