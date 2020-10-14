Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.296 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.296,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.296 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 1.293,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da ise hafif yükseldi.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışının risk iştahını törpülediğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın da piyasaları tedirgin ettiğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktardı.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.285 seviyesinin destek, 1.318 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.