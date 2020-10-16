Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

16.10.2020 09:41
Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.306 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.306 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.307,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.306 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 1.303 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 arttı.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin durumun belirsizliğini koruması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa paralel artan tedbirlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Özellikle Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın ardından tedbirlerin artırıldığını belirten analistler, Brexit görüşmelerinin de piyasalarda risk algısını artıran bir başka etken olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 ve 1.295 seviyelerinin destek, 1.318 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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