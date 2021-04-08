??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.468 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.469,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 1.468,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.463,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilere karşın pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.