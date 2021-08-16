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Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

16.08.2021 09:34
Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.573 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.573 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.575,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.573,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.571,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.576,75 seviyesine çıktı.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik riskler sonrası küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratının 1.565 puanının üzerinde kalıcı olması halinde 1.600 puanın gündeme geleceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.540 seviyesinin önemli destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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