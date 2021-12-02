Son dakika haber! VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2) - Son Dakika

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN/BURSA,