Son dakika haber... Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

25.06.2022 13:03
Son dakika haber... Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde viraja hızlı giren otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde viraja hızlı giren otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi Çayırlarüstü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe köyünden Söğütlü Beldesi istikametine seyir halindeki Fikri Yücer (63) yönetimindeki 29 AY 809 plakalı otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle Söğütlü beldesi, Çayırlarüstü mevkiinde 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla otomobil içerisinden çıkarılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü Fikri Yücer ile kazada hafif yaralanan yeğeni Furkan Yücer (23), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve yeğeniyle birlikte işlerine yetişmek için Kelkit'e gittiği öğrenilen sürücü Fikri Yücer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeni Furkan Yücer'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Viraja hızlı giren otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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