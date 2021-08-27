Son dakika haber: Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği - Son Dakika

Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devlet hastanesinin bahçesine bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir Devlet Hastanesinin bahçesinde meydana yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, bahçede şüpheli bir çanta görünce durumu hastanenin güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye giden polis ekipleri, bahçede güvenlik önlemleri alarak, hastanede bulunan tüm hasta yakınlarını dışarı çıkarıp bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden elbise çıkınca vatandaşlar rahat nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.