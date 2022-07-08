Son dakika haberleri! VİŞNE KURUTMAK İSTEDİĞİ ÇATIDA, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! VİŞNE KURUTMAK İSTEDİĞİ ÇATIDA, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

08.07.2022 16:57

Son dakika haberleri... KONYA'da Emine Demirbaş (65), vişne kurutmak için çıktığı 4 katlı binanın çatısında, havalandırma boşluğuna basınca üzerindeki plastik kaplamanın kırılmasıyla zemine düşerek öldü.

KONYA'da Emine Demirbaş (65), vişne kurutmak için çıktığı 4 katlı binanın çatısında, havalandırma boşluğuna basınca üzerindeki plastik kaplamanın kırılmasıyla zemine düşerek öldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurdoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Emine Demirbaş, oturduğu 4 katlı binanın çatısına vişne kurutmak için çıktı. Serme işlemi sırasında Demirbaş, havalandırma boşluğuna basınca üzerindeki plastik kaplama kırıldı. Demirbaş da 1'inci kattaki zemine düştü. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Emine Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirbaş'ın cansız bedeni, itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden alınıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! VİŞNE KURUTMAK İSTEDİĞİ ÇATIDA, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! VİŞNE KURUTMAK İSTEDİĞİ ÇATIDA, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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