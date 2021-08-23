Üye Girişi
Son dakika haber | Vitor Pereira: "Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı" - Son Dakika

Son dakika haber | Vitor Pereira: "Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı"

23.08.2021 01:02
Son dakika haber | Vitor Pereira:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor mücadelesinde takımının son dakikaya kadar kazanabileceğini ifade ederken, erken gol bulmaları durumunda daha rahat oynayabileceklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor mücadelesinde takımının son dakikaya kadar kazanabileceğini ifade ederken, erken gol bulmaları durumunda daha rahat oynayabileceklerini söyledi. Pereira aynı zamanda tribünlerin tepkisine maruz kalan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta için ise aileden biri olduğunu ve her zaman destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolun sadece taktik ve teknik olmadığını ifade ederek, "Güçlü bir takım ruhu oluşturmaktır. Bugünkü takımın koymuş olduğu ruh çok güzeldi. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı ki onları çok iyi tanıyorum. Onlarında zorlukların üstesinden gelmek için savaşmaya inana ruhu var. 12. oyuncumuz oldular. Önemli galibiyeti aldırmada yardımcı oldular. Kesinlikle hakkedilmiş bir galibiyetti. Sahada istikrarlı bir takım ortaya koyduk, sadece gol eksikti ve o da maçın son dakikalarında geldi" dedi.

"Oyuncularımın performansından memnunum"

Genç futbolcular Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve sahada yer almayan diğer isimlerle ilgili konuşan Portekizli Teknik Adam, "Oynayan gençler genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Oynamayı hakkediyorlar gösterdikleri performansla. Bugün sadece dediğiniz iki oyuncu değil, Valencia ve Serdar Aziz'de kulübedeydi. Sahada göstermiş olduğumuz baskıcı oyunu üst seviyede tutmak istiyoruz. Sık maç yaptığımız dönemdeyiz ve toparlanma önemli. Bir çok sakatlık yaşadık ve takımın toparlanmasını etkiledi. Bu tarz dönemlerde rotasyon önemli. Her maç oyuncuları değerlendirirken maç maç bakıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.

"Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı"

Oynanan 3 resmi maçta sonradan giren oyuncuların direkt skora katkı sağlaması ile ilgili sorulan soruya cevap veren Pereia, "Takımımda olan oyuncuların hepsi takıma yardım edebileceklerini biliyorlar. Oyuna girdiklerinde takıma yardım etmeleri ve ne yapması gerektiğini biliyorlar. Bizde bugün bu ruhla oynadık. Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı. Rakibe futbol oynatmama isteğine inandı. Taraftarlar ittirici güç oldu. Takımca hep beraber mücadele etmelisiniz, gerçekten bizim ihtiyacımız olan enerjiyi verdiler ve onların vermiş olduğu enerjiyle bunların üstesinden geldik. Önemli oyuncularımız sakat ve birlik olup bu eksikliklerin üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Erken gol bulsaydık daha rahat olurduk"

Fenerbahçe'nin oyun sistemine değinen Vitor Pereira, "Bizim oyun felsefemiz önde baskı yapan, topa sahip olan bir takım. Defansif değil ofansif oyun oynuyoruz. Topu kaybettiğinde reaksiyon gösterip tekrar topla oynamaya çalışan bir takımız. Bugünde böyle oynadık. Eksik olan şey erken goldü. Erken gol bulsaydık daha rahat olurduk. Takım ruhu sayesinde üstesinden gelmeyi başardık. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Sahada sürekli gol arayan kaliteli oynamaya çalışan bir takım oyunu gösteriyoruz" diye konuştu.

"Samatta aileden biri ve her zaman destek olmanız gerekir"

Müsabaka içerisinde taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye değinen Pereira, "Samatta aileden biri ve her zaman destek olmanız gerekir. O gerçekten çok çalışıyor, sahada savaşıyor. Bende oyuncularımdan bunu görmek istiyorum. 1 gol atmasını isterdim ama gol dışında çok çalıştı. Aileden biri olduğu için aile bireylerinizi desteklemeniz gerekir" dedi.

Transfer çalışmaları ile alakalı sorulan soruya cevap veren Pereira şu ifadeleri kullandı:

"Transfer konusunu bana sormamalısınız. Kulübümüz uzun süredir uğraş veriyor ve neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Umarım yakın zamanda yenilikler olur. Ama takımımdan çok memnunum. "

"Kafamda ideal takım diye bir şey yok"

Oyuncu tercihleri ve planlar hakkında açıklama yapan Vitor Pereira, "Teknik direktörlerin işi gerçeklik içerisinde olabilecek çözümü bulmak. Şanssız dönemdeyiz sakatlık anlamında. Pelkas ve Serdar sakatlık yaşadı. Ben çözüm bulmak zorundayım. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve yedek kulübesindeki oyuncular ellerinden geleni yapacak. Kafamda ideal takım diye bir şey yok, her pozisyonda 2 tane oyuncu isterim. Bu oyuncular seviye arttırmalı çünkü rekabet artmalı saha içerisinde" dedi. - İSTANBUL

Mbwana Samatta, Antalyaspor, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Vitor Pereira: 'Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler 00:53 Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı 00:03 Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, 23:13 Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, "Senin hatan" diyerek tecavüz etti
AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı 22:24 AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı 21:33 Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi
Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum 20:27 Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret 19:35 Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı         
01:10
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor         
00:49
İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil         
23:16
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı         
22:17
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi         
21:13
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu         
20:30
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?         
19:59
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi         
16:34
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 01:33:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Vitor Pereira: "Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement