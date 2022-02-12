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Son dakika haber | Viyana'da aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli - Son Dakika

Son dakika haber | Viyana'da aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli

12.02.2022 10:12

Son dakika haberler: Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşı karşıtları tarafından planlanan araçlı protesto gürültü ve çevre kirliği gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşı karşıtları tarafından planlanan araçlı protesto gürültü ve çevre kirliği gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen hafta yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun kaldırılmasını talep eden aşı karşıtları tarafından araçlı protesto kararı alınmıştı. Ancak polis, Viyana'da trafiğin yoğun olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirilmek istenilen eylemi "trafiği felç edeceği" nedeniyle araç konvoylarını durdurarak kimlik kontrolleri yaptı. Ardından ekipler göstericileri olay yerinden uzaklaştırdı. Aşı karşıtı protestocular ise şehrin cadde ve sokaklarında araçlarıyla dolaşarak eylemi bitirdi.

Viyana Polis Teşkilatı'nın dün yaptığı yazılı açıklamada, aşı karşıtlarının kentin önemli caddelerinde düzenlenecek araç konvoylu protestonun toplum sağlığı ve huzuruna vereceği zararlar göz önünde bulundurularak izin verilmediği bildirilmişti.

Son dakika haber | Viyana'da aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli
Son dakika haber | Viyana'da aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli
Son dakika haber | Viyana'da aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli

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Tragger, Viyana, Polis, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Viyana'da aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli - Son Dakika


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