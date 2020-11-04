Son dakika haber! Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

04.11.2020 07:57
Son dakika haber! Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi, System.String[]

Son dakika haberler... Avusturya'nın başkenti Viyana'da farklı noktalarda düzenlenen terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da farklı noktalarda düzenlenen terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam 6 farklı noktada silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etmiş ve etkisiz hale getirilen saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini ifade etmişti.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana saldırısını üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü, "Dün Viyana kentinde düzenlenen silahlı saldırı bir DEAŞ'lı tarafından yapıldı" dedi.

Nehammer, polis tarafından etkisizi hale getirilen saldırganın kimliğini ifşa etti. Bakan Nehammer, Kujtim Fejzulai isimli saldırganın Kuzey Makedonya kökenli olduğunu ve 2019'da DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığı için 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını aktardı. Nehammer, saldırganın Aralık ayında çocuk yasası uyarınca erken tahliye edildiğini belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, silahlı saldırı sonrası 18 mülke baskın düzenlendiği ve 14 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Avusturya'daki terör saldırısının ardından 3 günlük yas ilan edildi.

(İHA)

Son dakika haber! Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Avusturya, Viyana, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika


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