Son dakika haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin ( Burak Mert, Batuhan Avcı, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Nascimento, Kemal Kayhan, Azizcan Ataoğlan, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, İbrahim Emet)
Setler: 25-13, 23-25, 13-25, 25-18, 16-14
Süre: 115 dakika (20, 28, 23, 25, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftanın erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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