Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Çan Gençlik Kalespor, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı