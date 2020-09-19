SALON: Şehit Halil İbrahim EriçHAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Barış KarakoyunÇAN GENÇLİK KALESPOR: Elif Boran, Emine Arıcı, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat)SETLER: 25-8, 25-13, 25-17SÜRE: 55 dakika (15, 18, 22) Çan Gençlik Kalespor, Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun üçüncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:19 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Çan Gençlik Kalespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0 - Son Dakika Spor