Son dakika haber: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.

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