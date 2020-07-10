Son dakika haber! Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında - Son Dakika

Son dakika haber! Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında

Son dakika güncel haberine göre Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (2)5 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKArtvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Çolak (36), jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (2)

5 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Çolak (36), jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çolak adliye girişinde maske ile yüzünü kapatmaya çalıştı. Çolak hakkında, '4915 sayılı kara avcılığı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

33 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bu arada Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri Çolak hakkında idari işlem başlattı. Ekipler avcılık belgesi bulunmayan ve kaçak avlanan Çolak'a 33 bin idari para cezası uyguladı.

Tanju Çolak, Artvin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında - Son Dakika
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