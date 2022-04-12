Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız "hayalet silahların" satışını yasaklıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız "hayalet silahların" satışını yasaklıyor

12.04.2022 04:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız bir şekilde satılan "hayalet silahlar" olarak nitelendirilen silahların satışını yasaklayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız bir şekilde satılan "hayalet silahlar" olarak nitelendirilen silahların satışını yasaklayacaklarını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ülkede silahlı şiddetle mücadelede atacakları yeni adımları duyurdu.

Kitler halinde satılan ve evde monte edilebilen, herhangi bir seri numarası olmayan "hayalet silahların" sabıka kaydı sorgulaması olmadan satıldığını belirten Biden, "Bu silahları bir terörist de gidip satın alabilir." dedi.

Bu silahların da "ateşli silahlar" kategorisine dahil edileceğini vurgulayan Biden, böylece seri numarası ve sabıka sorgulaması olmadan bu silahların satılamayacağını kaydetti.

Biden, "hayalet silahların" en büyük sorununun izinin sürülememesi olduğuna işaret ederek, potansiyel suçlulara "Bundan sonra hayalet silahlarla suç işlerseniz, federal yargılamaya hazır olun." uyarısında bulundu.

Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız hayalet silahların satışını yasaklıyor
Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız hayalet silahların satışını yasaklıyor
Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız hayalet silahların satışını yasaklıyor

YORUMLAR
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Biden: ABD'de seri numarasız 'hayalat silahlar'ın satışını yasaklıyoruz Biden: ABD'de seri numarasız 'hayalat silahlar'ın satışını yasaklıyoruz Son dakika haber: Biden, seri numarasız 'hayalet silahların' satışını yasaklıyor Son dakika haber: Biden, seri numarasız 'hayalet silahların' satışını yasaklıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız 'hayalet silahların' satışını yasaklıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... WASHINGTON - Biden, seri numarasız "hayalet silahların" satışını yasaklıyor - Son Dakika
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