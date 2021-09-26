Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi - Son Dakika

Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi
26.09.2021 19:47
Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.
Son Dakika 20:38 NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı 20:30 Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı 20:04 Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor 19:47 Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü 19:32 Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar 19:17 Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi 18:21 Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor