Son dakika haber! Washington sokaklarında Trump karşıtı gösteri: 3 gözaltı

ABD'de oyların sayımı sürerken, başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Amerikalılar, ülkeyi 2024'e kadar kimin yöneteceğine karar veriyor. Başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.Yüzlerce kişi, Kongre binasının bulunduğu bölgelerde sokaklara döküldü, yolu trafiğe kapattı ve fişekler yaktı. Bazıları "Bize adalet sağlanmadığı sürece onlara huzur yok" sloganları attı.Gösteriler genelde barışçıl devam etti ancak Beyaz Saray dışında ara ara gerilimler yaşandı. NBC Washington, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

7 EYALETTE EŞ ZAMANLI GÖSTERİ

CBS News muhabiri Christina Ruffini de Twitter hesabından 'sis bombası kullanıldığını' yazdı. Los Angeles, California, Raleigh, Kuzey Carolina, Portland, Oregon ve New York City'de de gösteriler düzenlediği bildirildi.