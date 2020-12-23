WB), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik görünümünün "belirsizliğine" dikkat çekerek, Çin'i coronaviras pandemisi kaynaklı krizden toparlanma için uygulamakta olduğu destekleri kaldırmakta acele etmemesi için uyardı.

Dünya Bankası'nın açıklamasında, "Politikadan zamanından önce çıkış ve aşırı sıkılaştırma, toparlanma sürecini raydan çıkarabilir" uyarısı yapıldı ve "Ayrıca, Covid-19 salgınlarının yeniden artması ve bazı büyük ekonomilerde yenilenen kısıtlamalar nedeniyle, yakın vadede toparlanmaya ilişkin küresel beklentiler azaldı" denildi.