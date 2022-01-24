Üye Girişi
Son dakika haber: WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararını Yargıtay'a taşıyabilecek - Son Dakika

Son dakika haber: WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararını Yargıtay'a taşıyabilecek

24.01.2022 16:11
Son dakika haber: WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararını Yargıtay'a taşıyabilecek

Son dakika haber... İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararı Yargıtay'a taşıyabileceğine hükmetti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararı Yargıtay'a taşıyabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Assange'ın avukatlarının karara itiraz etmek için Yargıtay'a gitme talebini yerinde buldu.

Ancak karara göre, Assange'ın avukatlarının önce Yargıtay'dan itiraz izni alması gerekecek. Bu izin talebi onaylanırsa ABD'ye iade konusu esastan görüşülebilecek. İzin başvurusunun 14 gün içinde yapılması gerekiyor.

Dava süresince Assange, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulmaya devam edecek.

Savunma ekibi izin başvurusu hakkını kazanmamış olsaydı, dava dosyası Assange'ın ABD'ye iade edilip edilemeyeceği konusundaki nihai karar için doğrudan İçişleri Bakanı Priti Patel'in önüne gidecekti.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Karar sonrası konuşan Assange'ın nişanlısı Stella Morris, mahkemede istedikleri şeyi elde ettiklerini belirtti.

Assange'ın acı çekmeye devam ettiğini söyleyen Morris, "Neredeyse 3 yıldır Belmarsh Hapishanesinde ve günden güne, haftadan haftaya, yıldan yıla büyük acı çekiyor. Julian'ın serbest bırakılması gerekiyor ve bunun yakında sona ereceğini umuyoruz." dedi.

Davada adaleti sağlamanın çok uzağında olduklarını kaydeden Morris, "Çünkü Julian, çok uzun süredir tutuklu, oysa hapiste bir gün bile geçirmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Morris, mücadelelerinin devam ettiğini ve Assange serbest kalıncaya kadar savaşacaklarını vurguladı.

"Gazetecilik ve basın özgürlüğü üzerinde etkileri olacak"

Sınır Tanımayan Gazeteciler Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent de kararı memnuniyetle karşılıklarını belirterek, "Bu olumlu bir adım. Yeterli olmanın çok uzağında ama doğru yönde atılmış bir adım." diye konuştu.

Bunun tarihi bir dava olduğunu söyleyen Vincent, "Büyük bir emsal teşkil edecek. İngiltere'de ABD'de ve uluslararası alanda gazetecilik ve basın özgürlüğü üzerinde etkileri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Vincent, ABD Başkanı Joe Biden'ı, suçlamaları düşürmeye ve yasal süreci sonlandırmaya da çağırdı.

175 yıla kadar hapis cezası alabilir

ABD, Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

ABD, Assange'ın yayımladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini savunuyor.

Basın örgütleri ise Assange'ın yayımladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

Dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz etmişti.

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.

10 Aralık'ta Yüksek Mahkeme, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Assange'ın savunma ekibi, davayı Yargıtay'a taşımak için Yüksek Mahkeme'ye izin başvurusunda bulunmuştu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yargıtay, Mahkeme, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararını Yargıtay'a taşıyabilecek - Son Dakika


Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı! Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!         
18:08
Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme         
17:45
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
18:08 İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
18:08 Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!
17:53 Vali Ali Yerlikaya: Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini ihbar edin
17:51 Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!
17:51 Tokat'ta ki sağlık görevlisi, diyaliz hastasını sırtında ambulansa götürdü
17:41 Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın saat 08.00'a kadar durduruldu
17:41 Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi
17:22 Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!
17:11 Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak
17:10 Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 18:17:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararını Yargıtay'a taşıyabilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement