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Son dakika haber | Wolverhampton Wanderers'ın stadında yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Wolverhampton Wanderers'ın stadında yangın çıktı

23.01.2022 16:36
Son dakika haber | Wolverhampton Wanderers'ın stadında yangın çıktı

Bir son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın stadında çıkan yangının, ciddi maddi hasara yol açtığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın stadında çıkan yangının, ciddi maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece başlayan yangının, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonunda kontrol altına alınabildiği kaydedildi.

Can kaybı yaşanmayan ve elektrik kontağı nedeniyle başladığı tahmin edilen yangında, tribünlerin önemli bir kısmı ile saha zemininin büyük zarar gördüğü ifade edildi.

İtfaiye ekiplerine yangına kısa sürede müdahale ettikleri için teşekkür eden kulübün güvenlik direktörü Steve Sutton, öncelikle statta zarar tespit çalışmalarının yapılacağını ve onarım için uzun bir süre gerekeceğini vurguladı.

Bu sezon ligde, özellikle son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, 21 maçta topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

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İngiltere Premier Lig, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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