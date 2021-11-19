Üye Girişi
Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor - Son Dakika

Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor

19.11.2021 11:18

Konya'nın Orta Toroslardaki Hadim ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Meryem Sevinç, yaban armutlarını kurutarak elde ettiği unla yufka ekmek yapıyor.

Konya'nın Orta Toroslardaki Hadim ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Meryem Sevinç, yaban armutlarını kurutarak elde ettiği unla yufka ekmek yapıyor.

Toros Dağları'nda yetişen yaban armutları, eylül ve ekim aylarında toplanıyor. Yıkanıp tokmakla dövülen armutlar, yaklaşık 20 gün güneşte kurumaya bırakılıyor. Değirmende un olan yaban armutları, marifetli ellerde yufka ekmeğe dönüşerek sofralara geliyor.

İlçeye bağlı 1200 nüfuslu Gezlevi Mahallesi sakinlerinden Meryem Sevinç, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır dağlardan toplayıp kuruttuğu yaban armutlarını un haline getirerek, bu geleneksel lezzeti devam ettirdiğini söyledi.

Armudun ekmek olarak sofralara ulaşma aşamasının oldukça zahmetli olduğunu anlatan Sevinç, " Eylül, ekim gibi güz ayları gelince yaban armutları olgunlaşır, erer ve toplamaya gideriz." dedi.

Armut ununun çok faydalı olduğunu aktaran Sevinç, "Bu ekmek çok faydalı. Tuzsuz yiyenler ve şeker hastaları rahatlıkla yiyebilir. Rahmetli annem ve dayım şeker hastasıydı. Ekmek yaptıkça onlara götürüyordum. Annem çokça bu ekmekten yerdi. Çünkü içinde şeker yoktu. Dağ armudunun içinde ne şekeri olacak ki. Tadı da ona göre tuzu da ona göre." ifadelerini kullandı.

"Kıtlık zamanı armudu değerlendirmeyi düşünmüşler"

Zorlu hayat şartları nedeniyle armuttan un yapma fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Sevinç, "Kıtlık zamanı armudu değerlendirmeyi düşünmüşler ve kurutup un haline getirmişler. Eskiden ekmek yokmuş, kıtlık zamanında bunları yapmışlar. Buğdayı olanlar buğday da karıştırmış. Daha lezzetli olmuş." diye konuştu.

Sevinç, armut ekmeğini ilk defa duyanların çok şaşırdığını, çok fazla talep olduğunu ama eskisi kadar yapamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Eskiden eşeğimle getiriyordum, şimdilerde imkanım yok. ya buğdayını alamıyorum ya armut getiremiyorum. Şimdi o dağlara giden yok. Ben de yalnız gidemiyorum. Evladım olmadığı için yeğenimi büyütüyorum. Bütün geçmişlerim, yakınlarım için bu geleneği sürdürüyorum. 'Benden sonra da evinde, yuvanda sen sürdür Fatma.' diyorum. 'Yok hala ben katlanmam.' diyor. Başka da kime ne diyeyim. Ben ölünceye kadar yapacağım ama yine de arkamdan bir kişi çıkar inşallah."

Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor
Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor
Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor
Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor
Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor

Toros Dağları, Eylül, Hadim, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi 09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı? Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?         
11:17
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu         
09:25
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:38:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yaban armutları geleneksel yöntemle yufka ekmek oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement