Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

29.03.2022 09:07
Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi... Kağıthane'de kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu şahıs şah damarından bıçaklanarak öldürüldü.

Kağıthane'de kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu şahıs şah damarından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak uzaklaştı. Yaşanan cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay dün akşam saat 23.30'da Kağıthane'de bir caddede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek yabancı uyruklu bir kişinin diğer kişiyi bıçaklamasına neden oldu. Diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

ŞAH DAMARINDAN BIÇAKLANDI

Arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen yabancı uyruklu M.S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızlıca uzaklaştı. Bıçaklanan kişinin yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaşanan cinayet ile ilgili inceleme başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada olay yerine yakın bir yerde de cinayette kullanıldığı düşünülen muştaya rastlandı.

OLAY YERİ ÇALIŞMASI 3 SAAT SÜRDÜ

Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısının öldürüldüğü yerde yapılan olay yeri inceleme çalışması 3 saat sürdü. Ekipler ölen şahsın öldüğü yerden çevrede bulunan otomobillere kadar geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise her yerde aranıyor.

(Davut Has - Doğan Can Cesur - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)

Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

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Kağıthane, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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