Son dakika haber | Yabancı uyruklu şahsın evinden 181 parça kaçak eşya çıktı
Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'ye telefon malzemeleri kaçak yollar ile getiren ve satışına gerçekleştiren yabancı uyruklu şahsa operasyon düzenlendi.
Denizli'ye telefon malzemeleri kaçak yollar ile getiren ve satışına gerçekleştiren yabancı uyruklu şahsa operasyon düzenlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yasa dışı yollarla yurda kaçak telefon malzemeleri getiren yabancı uyruklu şahsı tespit etti. bir süre takibe alınan şahsın adresine KOM ekipleri operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu şahsın evinde yapılan aramada 57 adet kulaklık, 55 adet cep telefonu şarj cihazı ve 69 adet USB kablosu olmak üzere181 adet kaçak eşya ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıs ise gözaltına alındı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:53
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Yabancı uyruklu şahsın evinden 181 parça kaçak eşya çıktı - Son Dakika
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