Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza - Son Dakika
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Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza

08.10.2022 18:19

Son dakika 3. sayfa haberi: Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana girdi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana girdi. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan B.H. idaresindeki 34 DBR 320 plakalı Ford marka tır, Sapanca gişeleri mevkiinde yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana girdi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılması için çalışma başlatılırken, trafik çift şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza - Son Dakika
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