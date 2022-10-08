Kazanın olduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılması için çalışma başlatılırken, trafik çift şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan B.H. idaresindeki 34 DBR 320 plakalı Ford marka tır, Sapanca gişeleri mevkiinde yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana girdi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza - Son Dakika

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