Son dakika haber: YAĞLIDERE, BULANCAK'TA SEL VE HEYELAN - Son Dakika

Son dakika haber: YAĞLIDERE, BULANCAK'TA SEL VE HEYELAN

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar, göle dönerken araçlar güçlükle ilerledi.

Son dakika haber: YAĞLIDERE, BULANCAK'TA SEL VE HEYELAN

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 20:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YAĞLIDERE, BULANCAK'TA SEL VE HEYELAN - Son Dakika
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