Son dakika haber: Yağlıdere'de 119 hisse kurban vekaleti alındı - Son Dakika

Yağlıdere ilçesinde 119 hisse kurban vekaleti alındığı bildirildi.

Yağlıdere Müftüsü Fatih Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir önceki yıla göre hisse kurban vekaletinde önemli oranda artış olduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen 2020 vekalet yoluyla kurban kesim programı kapsamında Yağlıdere'de 119 vekalet alındığını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Vakfımız da emanet aldığı bu kurbanları keserek organizasyon gönüllüsü kardeşlerimiz vasıtasıyla ülkemiz ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Hamdolsun necip milletimizin bizlere emanet ettiği bu kurbanlar Afrika ülkelerinde en ücra noktalara ulaştırıldı. Garip gurebanın duaları alındı. Aziz milletimizin bu iyilik kervanına Yağlıdere ilçemiz bu sene 119 hisse kurban vererek katıldı. Bir önceki sene 91 hisse vekalet aldığımız ilçemizde bu sene halkımızın teveccühü daha fazla oldu. Buradan 'Teşekkürler Yağlıdere' diyorum. Rabbim kestiğimiz ve kestirdiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin."