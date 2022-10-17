Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 44 BB 686 plaka Fiat marka hafif ticari araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Akçadağ, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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