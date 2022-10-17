Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı

17.10.2022 19:53
Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak yan yattı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 44 BB 686 plaka Fiat marka hafif ticari araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, Akçadağ, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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