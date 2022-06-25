Antalya 'da dün akşam saatlerinde aniden yağan yağmur, hazırlıksız yakalanan araç sürücülerinin kaza yapmalarına neden oldu. Manavgat 'ta 2 ayrı aracın karıştığı tek taraflı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Yağmurdan kayganlaşan yolda üst üste trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

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