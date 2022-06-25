Son dakika haber | Yağmurdan kayganlaşan yolda üst üste trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Yağmurdan kayganlaşan yolda üst üste trafik kazaları: 2 yaralı

25.06.2022 13:47
Son dakika haber | Yağmurdan kayganlaşan yolda üst üste trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden yağan yağmur, hazırlıksız yakalanan araç sürücülerinin kaza yapmalarına neden oldu.

Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden yağan yağmur, hazırlıksız yakalanan araç sürücülerinin kaza yapmalarına neden oldu. Manavgat'ta 2 ayrı aracın karıştığı tek taraflı kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Akseki-Manavgat D-695 karayolu üzerinde Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hacı Veli Ergun'un kullandığı 42 DZE 38 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşkesiği Mahallesi sınırlarında takla atmasıyla meydana geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza, ilk kazanın yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Asım Mutlu Arıkan'ın kullandığı 44 DT 076 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyere çarpmak suretiyle kaza yaptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yağmurdan kayganlaşan yolda üst üste trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yağmurdan kayganlaşan yolda üst üste trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika
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