Son dakika haber: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti - EL - Son Dakika

Son dakika haber: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti - EL

Son dakika haberine göre Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti.

"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi

Filistinli çiftçi Yusuf Ceradat AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'nın El-Halik kentine bağlı Sair beldesinde kendi ailesine ait 70 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Ceradat, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin koruması altında söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek, kendi arazisinde Yahudi yerleşim biriminin inşa edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti - EL - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:41 Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 21:20:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti - EL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]