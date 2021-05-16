Son dakika haber... Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika

İsrail-Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Kudüs'ün Shuafat Mahallesin'de Yahudi yerleşimciler uzun namlulu silahlarla Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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