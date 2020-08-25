AYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce polise ateş açarak kaçan Savaş Eroğlu ( 29) ve kardeşi Gökhan Eroğoğlu (26) kiralık otomobille gezerken polisler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarı üzerine kaçan iki kardeş, yaşanan kovalamacanın ardından dağlık alanda aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Savaş, başına tabancayı dayayıp, polisleri uzaklaştırmak istedi. Görüşmeler sonucu ikna edilen Savaş teslim olurken, kaçan kardeşinin yakalanması için bölgeye jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması, küçük baş hayvan hırsızlığı, birden fazla kişi ile silahlı yağma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 6 ay 20 hapis cezası bulunan Savaş Eroğlu'nun Kadiköy Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, polis ekipleri Savaş Eroğlu'nu yakalamak için harekete geçti. Söz konusu mahalleye polis ekiplerinin geldiğini gören Savaş Eroğlu, tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı. 10 günden beri kentin her yerinde aranan şüphelinin bugün 48 V 59 12 plakalı otomobil kiraladığı ve kardeşi Gökhan Eroğlu ile birlikte olduğu bilgisine ulaşıldı.